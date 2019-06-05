Почти пенсионеров в Хабаровском крае бесплатно обучат новым профессиям

СЕГОДНЯ 07:23 2019-06-05T08:22:23+03:00

Допобразование могут получить женщины в возрасте 51-55 лет и мужчины в возрасте 56-60 лет

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В Хабаровском крае действуют программы дополнительного профессионального бесплатного обучения граждан предпенсионного возраста. Спецкурс рассчитан на женщин в возрасте 51-55 лет и мужчин в возрасте 56-60 лет.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, освоить новую профессию смогут все желающие. Обучение рассчитано на 72 часа. За это время почти пенсионеры постигнут азы фрезерных работ на станках с ЧПУ, технологию моды, обслуживания грузовой техники, эксплуатацию сельскохозяйственных машин, спасательные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Компетенции выбирают сами обучающиеся.

Обучение проводят на базе образовательных учреждений, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, поселке Хор. Расходы на проезд, проживание и питание лягут на плечи обучающихся. По желанию, оплатить их может и командирующий слушателя работодатель. Более подробная информация по телефону 8 (4212) 46-70-68, заявки на обучение принимают по электронной почте natalia.belomyzaia@profobr27.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU