2019-06-05T11:43:50+03:00
Общество

Хабаровские архивисты добрались до дел русских эмигрантов в Китае

Эксперты отправятся в исследовательскую экспедицию в Харбин
Ольга КИВА
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Хабаровские архивисты добрались до дел русских эмигрантов в КитаеХабаровские архивисты добрались до дел русских эмигрантов в КитаеФото: Правительство Хабаровского края
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Архивисты их Хабаровского края начнут изучать документы о русских эмигрантах в Китае. С этой целью 23 июня они отправятся в Харбин в исследовательскую экспедицию. Экспертам из России откроют доступ более чем к 20 тысячам неупорядоченных дел в рамках взаимодействия архивных служб России и Китая. К слову, в краевом государственном архиве уже находятся более 55 тысяч дел русских эмигрантов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в течение пяти дней делегаты из Хабаровского края посетят Харбинский архив. Там специалистам предстоит отобрать для копирования документы так называемой «Харбинской Россики».

Напомним, что осенью 2018 года также удалось достичь договоренности с китайской провинцией Хэйлунцзян. Китайская сторона согласилась предоставить доступ к документам русской эмиграции. Ранее этот вопрос обсуждали на различных уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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