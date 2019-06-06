В Хабаровском крае раскрыли секрет телепортации вещей между гаражами

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-06T12:29:40+03:00

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В полицию за помощью обратился житель Амурска, у которого ночью пропали вещи из гаража. Мужчина рассказал, что на дверях бокса также был сломан замок. Среди похищенного были палатка, газонокосилка и четыре колеса с дисками от автомобиля. В общей сложности потерпевший оценил ущерб в 28 тысяч рублей.

- Во время расследования выяснилось, что пропавшее имущество находится в другом боксе того же самого гаражного кооператива. Но это далеко не чудеса телепортации, а банальная кража. Подозревают в этом преступлении 24-летнего местного жителя. В прошлом у фигуранта уже были проблемы с законом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». За это преступление максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств подозреваемый будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU