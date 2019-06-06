В администрации Комсомольска строят грандиозные планы на квадратные метры

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-06T12:25:25+03:00

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В городе Юности подвели итоги 2018 года и обсудили планы на 2019 год. Так, в прошлом году возвели 25,4 тысячи квадратных метров жилья, ввели в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома и 97 индивидуальных частных домов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в прошлом году получили социальную выплату на покупку вторичного жилья 73 семьи, на участие в долевом строительстве 74 молодых семьи. Для детей-сирот сдали крупнопанельный девятиэтажный жилой дом в микрорайоне «Дружба» на 126 квартир, из них уже заселено 32.

В 2019 году собираются сдать 19,3 тысячи квадратных метров жилья. Продолжается строительство второго восьмиэтажного многоквартирного жилого дома для молодых семей на 112 квартир по улице Комсомольской, 16А. Также застройщик собирается сдать многоквартирный жилой дом на 90 квартир напротив библиотеки Островского. Многодетным семьям собираются предоставить 35 земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU