Расхититель в Хабаровске забрал чужие драгоценности и рванул в Приморье

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-07T10:55:19+03:00

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Жительница Хабаровска обратилась в полицию с просьбой разобраться, кто стащил из ее квартиры драгоценности. Со слов заявительницы было понятно, что последним мог находиться в квартире ее же 27-летний знакомый. Потерпевшая пустила его к себе пожить, оставляла в квартире одного. Когда тот съехал, она не досчиталась драгоценностей на сумму 240 тысяч рублей.

- Среди пропавших вещей были цепочки, браслеты, подвески, кольца и сережки из золота. Во время расследования выяснилось, что прихватил драгоценности тот самый приятель, гостивший у потерпевшей. Задержать фигуранта удалось не сразу – он скрывался в Приморье. До поездки драгоценности он успел определить в один из ломбардов в Бикине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемого задержали сразу, как только он вернулся в краевую столицу. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU