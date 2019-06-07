СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-07T10:57:51+03:00

На юбилейных соревнованиях по дрифту Хабаровск будет представлять только один гонщик Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом сами состязания пройдут в краевом центре

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В Хабаровске на большой парковке «Ерофей арены» в будущую субботу, 8 июня, пройдут соревнования по дрифту РДС-Восток. При этом краевую столицу на этой гонке будет представлять только один участник - Максим Горбатенко. В общей сложности за главный приз и звание победителя будут бороться полтора десятка лучших спортсменов из Приморья, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.

Как отметили в пресс-службе РДС-Восток, это будет 10 сезон, то есть юбилейный. К слову, кроме Максима участие в соревнованиях примут еще и хабаровские дрифт-таксисты Егор Шумилин и Роман Нехай. Благодаря им болельщики впервые смогут прочувствовать дрифт, находясь внутри машины.

В программе соревнований по дрифту тренировочные заезды, которые начнутся в 10 часов утра. Полчаса спустя стартуют квалификационные заезды, а в 14:00 начнется парад пилотов, парные заезды ТОП-16, ТОП-8 и финальные парные заезды.

ИСТОЧНИК KP.RU