В Хабаровском крае в отношении руководящего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:23 2019-06-08T07:23:24+03:00

Полицейский получил взятку от автолюбителя за «красивый номер»

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 38-летнего заместителя начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в виде оказания услуги на сумму более 60 000 рублей от жителя Хабаровска, желающего получить «красивый» государственный регистрационный знак на свой автомобиль.

— В ходе следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По ходатайству следственных органов судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU