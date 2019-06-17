2019-06-17T06:14:34+03:00
Спорт

Пловцы с Дальнего Востока соберутся в открытом бассейне Хабаровска

Чемпионат и первенство Хабаровского края пройдет с 19 по 21 июня
Ольга КИВА
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Пловцы с Дальнего Востока соберутся в открытом бассейне Хабаровска ФОТО: СШ «Олимпия».Пловцы с Дальнего Востока соберутся в открытом бассейне Хабаровска ФОТО: СШ «Олимпия».
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В Хабаровске пройдет открытый чемпионат и первенство Хабаровского края по плаванию. Состязания запланировали с 19 по 21 июня, место проведения - открытый бассейн на 50-метровых дорожках. Начало в 9:30. Среди участников представители регионов Дальневосточного федерального округа.

- Соревнования устраивают за счет федерации плавания Хабаровского края. Одно из условий проведения – это снятие ограничения на количество заявленных дистанций на одного человека. Другими словами, каждый спортсмен будет сам определять, сколько раз ему стартовать и в каких дисциплинах, - рассказали в СШ «Олимпия».

Отметим, что Хабаровский край будут представлять 20 человек. Если эти спортсмены покажут хороший результат, то регион они смогут представлять и в финале спартакиады учащихся России, который состоится в августе. На этом же первенстве по плаванию пройдут проверку спортсмены, которые в июле отправятся на Кубок России и международные соревнования в Черногорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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