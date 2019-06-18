2019-06-18T09:57:30+03:00
Общество

Усатый вредитель успел обжиться в экспортном лесе в Хабаровском крае

При осмотре древесины обнаружили личинки насекомого
Ольга КИВА
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Усатый вредитель успел обжиться в экспортном лесе в Хабаровском краеУсатый вредитель успел обжиться в экспортном лесе в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае нашли зараженный лес, который подготовили на экспорт. Древесину обнаружили на складах в Ванинском районе и станции Тулучи во время фитосанитарной проверки. По итогам исследования, которое провели эксперты Хабаровского филиала ФГБУ «ВНИИКР», в лесоматериалах выявили наличие личинок елового усача в жизнеспособном состоянии.

По итогу проверки владельца груза обязали обеззаразить древесину. Если хозяин лесоматериалов этого не сделает, тогда у него останется только один выход – уничтожить древесину или переработать ее.

- Владельцу этого товара также разъяснили, что обеззараживать лесоматериалы могут только предприятия и индивидуальные предприниматели, у которых есть лицензии, - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономии области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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