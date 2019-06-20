2019-06-20T08:16:00+03:00
Общество

В ремонт хабаровского двора вложат рекордно большую сумму казенных денег

На эти деньги жильцы многоэтажки собираются привести в порядок разрушенную после наводнения в 2013 году территорию
Ольга КИВА
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В ремонт хабаровского двора вложат рекордно большую сумму казенных денегВ ремонт хабаровского двора вложат рекордно большую сумму казенных денегФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске на ремонт двора выделили рекордно большую сумму – один миллион рублей. Эти деньги жильцы прибавят к 2,3 миллиона рублей, которые собрали сами. Собранные средства они потратят на благоустройство территории, разрушенной во время наводнения в 2013 году.

- Деньги выделили в мэрии в виде гранта в рамках муниципальной программы. К слову, в этом году планируют привести в порядок 89 дворовых территорий, потратить на эти цели собираются в общей сложности 74 миллиона рублей. Из этой суммы денег из городской казны 33,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в краевой столице также собираются привести в порядок ряд общественных территорий. Например, в Хабаровске благоустроят сквер «Лики» в районе пединститута ТОГУ, еще два сквера в поселке имени Горького и на Матвеевском шоссе. В Комсомольске-на-Амуре обновят площадь имени Ленина, парк имени Гагарина и пешеходную зону на площади Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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