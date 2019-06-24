Хабаровчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 02:20 2019-06-24T05:06:01+03:00

В День памяти и скорби горожане возложили цветы к Вечному огню, поучаствовали в военно-патриотических акциях

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Жители Хабаровского края в День памяти и скорби, 22 июня, вспомнили о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Кровопролитная война началась 78 лет назад с нападения немецких войск на СССР. Победа в этом противостоянии далась нелегко. Миллионы советских людей отдали свои жизни, чтобы сохранить независимость страны и обеспечить будущее для следующих поколений.

- В Хабаровске в память о героических событиях тех дней возложили венок к Вечному огню на площади Славы. В этом мероприятии участвовали ветераны, общественники, жители и гости краевой столицы. Подвиг воинов-освободителей, не вернувшихся с полей сражений, почтили минутой молчания, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также в Хабаровском крае прошла Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Участники этого мероприятия собрали землю в гильзы артиллерийских снарядов с мест воинских захоронений, чтобы отправить их в Москву. В столице эти капсулы установят в основании историко-мемориального комплекса Главного храма Вооруженных сил России. Во время другой акции «Свеча Памяти» жители региона зажгли сотни свечей.

Кроме того, в центре краевой столицы устроили военно-историческую реконструкцию событий 1941 года и интерактивную выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны. Также горожанам представили раритетные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU