2019-06-26T11:01:35+03:00
Общество

Больница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептом

В медучреждении отказали пациентке в оказании помощи за счет государства
Ольга КИВА
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Больница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептомБольница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Камнем преткновения между инвалидом и больницей в Николаевском районе стал рецепт на покупку льготных лекарств. В медучреждении должны были выписать его бесплатно, но врачи отказались это делать. Однако пациентка не отчаивалась и добилась справедливости с помощью прокуратуры.

- По заявлению женщины провели проверку на получение государственной социальной помощи в части бесплатного обеспечения ее лекарственными средствами. В ходе выяснения обстоятельств факт нарушения прав инвалидов подтвердился. В итоге у больницы через суд потребовали возместить пациентке расходы на покупку лекарств, а также компенсировать моральный вред, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Иск служители Фемиды удовлетворили полностью. Кроме того, в адрес больницы внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения. Нарушители уже исправили ситуацию, также одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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