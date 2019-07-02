В Еврейской автономии определились, кого считать «детьми войны»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-02T10:25:17+03:00

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В Еврейской автономии приняли закон, определяющий критерии, кого считать «детьми войны». Людям этой категории полагается социальная поддержка, например, в виде дополнительной выплаты ко Дню Победы в размере одной тысячи рублей. Также обладателям статуса предоставят право на внеочередное предоставление бесплатной медицинской помощи в областных больницах.

- Согласно требованиям, прописанным в документе, «детьми войны» признают тех граждан, которые постоянно проживают в регионе. Также на день окончания Второй мировой войны, то есть на 2 сентября 1945 года, этим людям еще не исполнилось 18 лет. Тем, кто подходит под эти требования, вручат удостоверение «Дети войны», - рассказали в пресс-службе законодательного собрания ЕАО.

Отметим, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. До этого времени региональные власти проработают вопрос о порядке предоставления ежегодной выплаты и порядке выдачи удостоверения «Дети войны». Документ приняли на очередном заседании Заксобрания с учетом финансового заключения правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU