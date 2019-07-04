За ремонт улицы Выборгской в Хабаровске краевые власти задолжали 44 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 01:31 2019-07-04T01:31:21+03:00

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Ремонт улицы Выборгской идет медленнее, чем ожидалось. Причина тому перебои в финансировании реконструкции. На сегодняшний день краевые власти задолжали подрядчику порядка 44 миллионов рублей.

- Если бы деньги поступили вовремя, то некоторые участки дороги уже «переодели» бы в новую асфальтобетонную одежду. Между тем ситуация такова - строители вынуждены приостанавливать работы, а водители, подпрыгивая на ямах и ухабах, оставляют на дороге подвески автомобилей. Рабочим задерживают зарплату, поэтому они уходят на объекты, где платят деньги, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, реконструкцию улицы Выборгской начали осенью прошлого года. Дорожникам предстояло проложить ливневый коллектор, установить бордюр, новое освещение, уложить дорожное покрытие. В этот объект в общей сложности планировали вложить 178 миллионов рублей. Несмотря на перебои с финансированием, подрядчики обещают сдать Выборгскую в срок, к середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU