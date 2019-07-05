2019-07-05T05:21:59+03:00
Общество

«Вода России» добралась до села Ворожеское-2 в Хабаровском крае

Сегодня, 5 июля, желающих приглашают присоединиться к уборке берега Амура
Ольга КИВА
Поделиться:
«Вода России» добралась до села Ворожеское-2 в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края«Вода России» добралась до села Ворожеское-2 в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается Всероссийская акция «Вода России». Ее участники активно приводят в порядок прибрежные зоны. Сегодня, 5 июля, волонтеры и просто неравнодушные люди соберутся на генеральную уборку в селе Воронежском-2, где будут очищать от мусора берег реки Амур.

Как отметили в краевом министерстве природы, в акции «Вода России. Чистые берега Евразии» приглашают участвовать всех желающих. Сбор активистов состоится возле входа в зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева в 15:30. Пришедшим выдадут мешки для сбора мусора и перчатки. После хорошей работы участники акции бесплатно посетят зоосад. Более подробная информация по участию в акции по телефону 62-65-69.

Жителей и гостей края убедительно просят во время прогулок не мусорить на берегу Амура. Давайте беречь природу для будущих поколений!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отлупил палкой и добил топором: биробиджанца лишили свободы и за убийство приятеля
Новое назначение в правлении «Россельхозбанка»
Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО
В Хабаровском крае тигры рискуют остаться без пропитания из-за возможной миграции добычи
В Хабаровском крае 40 предприятий начали ловить рыбу
Семьи из полуразрушенного дома в Хабаровске дождались переселения
Специальный бейдж продавщицы стал орудием преступления в Хабаровском крае
Хабаровчанина заставили бесплатно отработать неоплаченный уголовный штраф
В Хабаровском крае 14 семейных пар наградили знаком «За супружеское долголетие»
Хабаровчанину, поставлявшему врачу уклонистов от армии, озвучили срок лишения свободы
За парковки на газонах в Хабаровском крае не наказывают по ряду причин
Жильцы домов в центре Хабаровска остались 5 июля без горячей воды
В небе над Хабаровским краем военные летчики ночью отбились от условного врага
Чиновники в Хабаровском крае испортили себе карьеру из-за земли родственника
Погода в Хабаровске на 5 июля 2019 года: днем до +26, возможен кратковременный дождь
Вандалы-эстеты разоряют цветочные клумбы в Хабаровске
Первого заболевшего энцефалитом нашли в Хабаровском крае
Спортсменам в Хабаровске к концу года подарят новый стадион
Молодой хабровчанин угнал скутер, не постеснявшись камер видеонаблюдения
Телекомпании в Хабаровском крае начнут вещать с сурдопереводом
Штормовое предупреждение: на севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозы
В Хабаровском крае местные мясо и молоко дороже продуктов из других регионов