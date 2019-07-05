«Вода России» добралась до села Ворожеское-2 в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-05T05:21:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае продолжается Всероссийская акция «Вода России». Ее участники активно приводят в порядок прибрежные зоны. Сегодня, 5 июля, волонтеры и просто неравнодушные люди соберутся на генеральную уборку в селе Воронежском-2, где будут очищать от мусора берег реки Амур.

Как отметили в краевом министерстве природы, в акции «Вода России. Чистые берега Евразии» приглашают участвовать всех желающих. Сбор активистов состоится возле входа в зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева в 15:30. Пришедшим выдадут мешки для сбора мусора и перчатки. После хорошей работы участники акции бесплатно посетят зоосад. Более подробная информация по участию в акции по телефону 62-65-69.

Жителей и гостей края убедительно просят во время прогулок не мусорить на берегу Амура. Давайте беречь природу для будущих поколений!

ИСТОЧНИК KP.RU