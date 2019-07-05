2019-07-05T06:07:20+03:00
Происшествия

Специальный бейдж продавщицы стал орудием преступления в Хабаровском крае

С помощью этой нехитрой штуки из магазина вынесли полмиллиона рублей
Ольга КИВА
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Специальный бейдж продавщицы стал орудием преступления в Хабаровском краеСпециальный бейдж продавщицы стал орудием преступления в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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Директор продуктового магазина из поселка Хор не досчиталась во время ревизии чуть больше полумиллиона рублей. Женщина не поняла, откуда вдруг взялась такая недостача, и обратилась в полицию за помощью.

- Оперативники взялись за это дело и вскоре выяснили, что к исчезновению денег причастна одна из продавщиц магазина. Выяснилось, что 22-летняя сотрудница в течение пяти месяцев с помощью специального бейджа отменяла покупку товара. Деньги при этом она присваивала себе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Девушка рассказала, что деньги она тратила на личные нужды. В отношении подозреваемой уже возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до шести лет. На время расследования девушка будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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