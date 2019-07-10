2019-07-10T06:01:30+03:00
Происшествия

Злодеи с пистолетом и битой забрали у китайца в ЕАО полмиллиона рублей

Расследование уголовного дела уже закончилось, подозреваемые ждут суда
Ольга КИВА
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Злодеи с пистолетом и битой забрали у китайца в ЕАО полмиллиона рублейЗлодеи с пистолетом и битой забрали у китайца в ЕАО полмиллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии ждут суда трое мужчин, которых обвиняют в разбойном нападении на гражданина КНР. По предварительной информации, пострадавший занимался приемкой кедровых шишек на территории Облучья. Однажды к нему заявились подозреваемые и потребовали деньги. При этом фигуранты использовали весьма убедительные аргументы – угрожали избить бейсбольной битой. Также у злоумышленников был при себе пневматический пистолет.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, происшествие случилось в ноябре 2018 года. Тогда у потерпевшего отняли больше полумиллиона рублей. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На время расследования двух подозреваемых заключили под стражу, еще один находился под подпиской о невыезде. На данный момент материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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