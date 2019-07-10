Упразднение особо охраняемых территорий в Хабаровске возьмут под контроль

СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-10T06:00:49+03:00

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В Хабаровском крае парламентарии активно обсуждают законопроект, устанавливающий случаи упразднения особо охраняемых природных территорий местного значения. На сегодняшний день известно, что этот документ на очередном заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры рекомендовали к принятию в качестве регионального закона.

Напомним, в Хабаровском крае за последние четыре года упразднили 47 особо охраняемых природных территорий. При этом пока процесс ликвидации не регулируется нормами федерального законодательства. В крае занялись этой проблемой и разработали соответствующий законопроект, который планируют принять 24 июля.

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, в документе предусмотрели случаи, когда органы местного самоуправления могут упразднять ООПТ. Например, это возможно, если природные объекты полностью разрушены, нет возможности их восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU