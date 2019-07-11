Без горячей воды остались жители поселка Красная речка под Хабаровском

СЕГОДНЯ 02:38 2019-07-11T02:38:11+03:00

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В Хабаровске без горячей воды остались жители поселка Красная речка. Коммунальный ресурс отключили вчера, 10 июля, возобновить водоснабжение планируют 12 июля. По предварительной информации, временные неудобства связаны с ремонтными работами на теплосети. На сегодняшний день без горячей воды остались 67 жилых домов, семь социальных и образовательных учреждений.

В администрации города сообщили, в краевой столице не зафиксировали отключений холодной воды. Также в мэрии отметили, что в городе не работает 19 лифтов, с дорог и улиц города вывезли больше 90 кубометров песка и мусора.

За нарушение правил парковки с городских улиц эвакуировали 31 автомобиль. За прошедшие сутки в Хабаровске случилось 34 дорожных аварии, два пожара и шесть возгораний. Кроме того, горожане вызывали по номеру «03» скорую помощь 649 раз.

Сегодня утром на маршруты вышло 638 единиц транспорта. Из них 36 трамваев, 20 троллейбусов и 582 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU