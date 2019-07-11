Марихуана, обрез, два карабина: обладателя этого набора осудили в Комсомольске

СЕГОДНЯ 05:03 2019-07-11T07:33:04+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре зачитали приговор горожанину, который незаконно хранил у себя набор «запрещенки». Во время обыска у мужчины дома нашли марихуану, обрез и два карабина. На этом сюрпризы не закончились. Тут же нашлись и патроны в количестве больше 100 штук.

- В отношении горожанина завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, незаконное приобретение и хранение наркотика. Из материалов дела следует, что фигурант прикупил марихуану в 2018 году, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Зачем мужчине нужно было такое богатство, пока до конца не ясно, однако на суде его вину доказали. В итоге служители Фемиды вынесли свое решение – лишить комсомольчанина свободы на срок три с половиной года. Правда, наказание фигуранту назначили условное.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU