Хабаровский крайизбирком отказал заверять семерых кандидатов от партии «Справедливая Россия»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-11T09:08:32+03:00

Всего в общекраевые списки вошли тридцать четыре кандидата в депутаты Законодательной думы края

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На заседании Избирательной комиссии Хабаровского края в среду, 10 июля, были заверены общекраевые списки кандидатов в депутаты Законодательной думы края VII созыва. От политической партии «Справедливая Россия» в список вошел сорок один кандидат, однако семерых из них отказали в заверении. Таким образом от «СР» в краевой парламент идут тридцать четыре кандидата.

- Сейчас мы изучаем основание для отказа краевого Избиркома в заверении семерых кандидатов от нашей партии. Итоговый список будет известен позже, – прокомментировал ситуацию руководитель регионального отделения справедливороссов в Хабаровском крае Игорь Глухов.

Также в избирком партия подала документы кандидатов в депутаты городских дум Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Южная региональная группа

1. Попова Людмила Владимировна, 25.01.1954 г.р.№1.

2. Коваленко Дмитрий Николаевич, 28.02.1982 г.р. №2.

3. Кардаполова Галина Леонидовна, 18.10.1958 г.р. №3.

4. Ляшенко Юрий Иванович, 07.10.1949 г.р. №4

Хабаровская региональная группа

5. Харлов Сергей Викторович, 14.06.1959 г.р. №1.

6. Коваленко Николай Петрович, 23.06.1951 г.р. №2.

7. Кремешная Ирина Николаевна, 26.04.1954 г.р.№3.

8. Неселевская Виктория Владимировна, 19.12.1952 г.р. №4.

Железнодорожная региональная группа

9. Миронов Станислав Валентинович, 03.11.1945 г.р. №1.

10. Чернышева Наталия Станиславовна, 26.03.1970 г.р. №2.

11. Приходько Юлия Евгеньевна, 31.03.1991 г.р.№3.

12. Коваленко Нина Галиевна, 12.05.1951 г.р.№4.

Краснофлотская региональная группа

13. Миронова Нина Павловна, 06.04.1948 г.р. №1.

14. Коваленко Светлана Николаевна, 08.07.1975 г.р. №2.

15. Ромащенко Ольга Александровна, 01.10.1974 г.р. №3.

16. Новикова Виктория Александровна, 03.11.1994 г.р. №4.

Центральная региональная группа

17. Глухов Игорь Станиславович, 06.08.1975 г.р.№1.

18. Петренко Вера Александровна, 16.10.1983 г.р.№2.

19. Страшная Людмила Ивановна, 19.12.1948 г.р.№3.

20. Саталкина Галина Алексеевна, 30.10.1958 г.р. №4.

Индустриальная региональная группа

21. Плюснин Антон Сергеевич, 21.06.1982 г.р. №1

22. Приходько Ирина Владимировна, 20.08.1968 г.р.№2.

23. Павлова Светлана Васильевна, 26.07.1975 г.р. №3.

24. Чиркова Елена Юрьевна, 20.04.1974 г.р. №4.

25. Панькова Татьяна Викторовна, 03.06.1985 г.р.№5.

Краснореченская региональная группа

26. Петрук Екатерина Сергеевна, 29.12.1982 г.р. №1.

27. Петрова Елена Владимировна, 20.08.1971 г.р.№2.

28. Халитова Римма Абдуловна, 12.04.1974 г.р. №3.

29. Таратенко Евгения Юрьевна, 29.07.1990 г.р. №4.

Советско-Гаванская региональная группа

30. Шерстюков Виктор Викторович, 22.10.1967 г.р. №1.

31. Бондаренко Екатерина Васильевна, 12.02.1995 г.р. №2.

32. Носенкова Ирина Анатольевна, 03.02.1964 г.р.№3.

33. Чернова Оксана Викторовна, 07.02.19970 г.р. №4.

Комсомольская региональная группа

34. Белун Александр Тимофеевич, 07.08.1956 г.р. №1.

35. Борисенко Нина Алексеевна, 30.05.1949 г.р.№2.

36. Мамедова Раиса Алексеевна, 01.12.1952 г.р. №3.

37. Прокуда Павел Михайлович, 02.12.1988 г.р. №4.

Авиастроительная региональная группа

38. Борисенко Виктор Карпович, 25.04.1949 г.р. №1.

39. Ананченко Мария Владимировна, 22.02.1995 г.р.№2.

40. Лыкова Ольга Михайловна, 17.12.1954 г.р.№3.

41. Бабина Анастасия Александрова, 23.07.1982 г.р. №4.

Также Избирательная комиссия приняла от местного отделения партии список кандидатов в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. Всего в него включено семь человек.

Округ № 4 Самаринов Марк Олегович 03.09.1986 г.р.

Округ № 7 Мальцева Валентина Ивановна 11.05.1970 г.р.

Округ № 8 Аликин Максим Вячеславович 09.12.1981 г.р.

Округ № 9 Кучерюк Борис Иванович 07.04.1983 г.р.

Округ № 12 Краморов Кирилл Константинович 10.10.1988 г.р.

Округ № 16 Федосеев Дмитрий Владимирович 19.08.1986 г.р.

Округ № 21 Андриенко Евгения Андреевна 09.03.1985 г.р.

В списке кандидатов в депутаты Хабаровской городской Думы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - тринадцать человек.

Округ № 3 Бабенко Сергей Николаевич 24.04.1969 г.р.

Округ № 5 Васильев Юрий Петрович 14.08.1960 г.р.

Округ № 7 Болтов Валерий Александрович 24.03.1970 г.р.

Округ № 8 Разуванов Леонид Михайлович 15.11.1969 г.р.

Округ № 11 Суханов Геннадий Иванович 02.08.1940 г.р.

Округ № 12 Юрков Иван Илларионович 02.10.1943 г.р.

Округ № 13 Вечеренко Александр Андреевич 09.02.1990 г.р.

Округ № 14 И Дмитрий Витальевич 24.11.1993 г.р.

Округ № 15 Сударкин Вячеслав Олегович 16.10.1990 г.р.

Округ № 18 Дубин Евгений Иванович 10.10.1966 г.р.

Округ № 19 Копылова Софья Сергеевна 22.03.1999 г.р.

Округ № 22 Митюхин Александр Сергеевич 02.05.1959 г.р.

Округ № 26 Огненная Мария Леонидовна 30.01.1983 г.р.

ИСТОЧНИК KP.RU