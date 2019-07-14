СЕГОДНЯ 02:51 2019-07-14T02:51:44+03:00

Погода в Хабаровске на 14 июля 2019 года: днем до +26, возможен кратковременный дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

На большей части региона осадки не ожидаются

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В Биробиджане кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26.

В Бикине возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.

В Чегдомыне кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +19+21.

В Охотске без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU