2019-07-15T08:29:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае предложили отложить поправки, касающиеся создания приютов для животных

В региональном бюджете просто не предусмотрели на 2019 год расходы на эти цели
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае предложили отложить поправки, касающиеся создания приютов для животныхВ Хабаровском крае предложили отложить поправки, касающиеся создания приютов для животныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае подготовили и уже направили обращение председателю Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину. В этом документе содержится предложение сдвинуть сроки вступления в силу статьи, касающейся создания приютов для животных без хозяев. Она должна вступить в силу с 1 января 2020 года

После этого в регионах должны озадачиться созданием приютов для бездомных животных на основании методических указаний, утвержденных правительством края. К слову, эти методические указания Правительством не утверждены, поэтому сложно определить необходимый объем финансирования таких проектов.

- В любом случае создание приютов для животных без владельцев не обойдется без дополнительных финансовых вливаний. Эти расходы не учитывали в регионе при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Также потребуется время, чтобы принять специальные нормативные правовые акты. В связи с этими обстоятельствами в крае решили предложить перенести вступление в силу статьи об организации деятельности приютов для животных, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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