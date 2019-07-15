Бывший чиновник довел до штрафа коммерческую фирму в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-15T11:32:11+03:00

Ошибка была в том, что бывшему работодателю не доложили о новом месте работы госслужащего

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Бывший госслужащий устроился на работу в коммерческую фирму и невольно навлек на своего нанимателя штраф. Когда-то чиновник трудился в администрации Биробиджанского района. Этой же структуре его наниматель должен был сообщить о новом трудовом договоре. Однако на такой нюанс никто не обратил внимания, в итоге - административное разбирательство и штраф.

- Бывший чиновник устроился на работу в коммерческую компанию в августе 2017 года в качестве директора. После заключения трудового договора работодатель должен был в 10-дневный срок сообщить о подписании документа предыдущему работодателю. Это требование закона «О противодействии коррупции», - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Бизнесмену пришлось перед судом отвечать за выявленный недочет. Его действия расценили как незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. В качестве наказания его обязали заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU