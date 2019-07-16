Иностранцев-нелегалов с центрального рынка в Хабаровске изгнали за пределы России

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-16T06:58:50+03:00

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На центральном рынке Хабаровска прошли рейды, во время которых выявили иностранцев-нелегалов. Выяснилось, на территории торговой площадки находились 16 граждан, за которыми числятся нарушения миграционного законодательства. Сами нелегалы видимо не особо озадачивались тем, что нужно оформить каике-то документы, находясь на территории России, или же решить проблему до того, как они попали в руки правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в отношении иностранцев составили административные протоколы. Нелегалов обвинили в нарушении правил въезда на территорию Российской Федерации и режима пребывания в стране. Позже фигуранты сели на скамью подсудимых. Служители Фемиды в соответствии с действующим законодательством назначили фигурантам штрафы. В общей сложности нелегалам придется заплатить порядка 45 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей выдворили за пределы России на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU