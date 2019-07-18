Смертность на воде стала поводом для экстренного заседания в правительстве ЕАО

СЕГОДНЯ 05:34 2019-07-18T10:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Еврейской автономии собрали экстренное совещание по поводу смертности людей на воде. Только за последнюю неделю в области участились случаи гибели жителей во время купания. Всего с начала купального сезона утонули 13 человек, из них один ребенок и восемь мужчин, которые были пьяны.

- На совещании обсудили сложившуюся ситуацию и меры по ее урегулированию. Так, одной из возможных причин назвали недоработку служб, отвечающих за безопасность населения. Основные силы нужно бросить на работу по недопущению несчастных случаев на водоемах, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

В качестве мер предложили привлекать дополнительные силы к патрулированию водных объектов - сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров и комиссии по делам несовершеннолетних. Также на совещании обсудили вопрос о системе наказания взрослых за нахождение детей у воды без их сопровождения. Со старостами населенных пунктов собираются работать в направлении обеспечения безопасности людей на водных объектах. Также прозвучало предложение оборудовать дополнительные места массового отдыха на водных объектах на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU