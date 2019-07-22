Биробиджан замер в режиме «Повышенная готовность» из-за непогоды

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-22T08:10:48+03:00

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В Биробиджане все экстренные службы с 21 июля находятся в режиме «Повышенная готовность». Такую меру ввели в связи с непогодой, результаты которой могут быть очень непредсказуемыми. По прогнозам синоптиков, метеоусловия ухудшатся днем 22 и 23 июля. Ожидаются сильные ливни с грозами, со шквальным усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

- Как результат, возможен резкий подъем уровня воды. Также исключена вероятность подтопления пониженных участков местности и размыва дорог местного значения. Под водой могут оказаться улицы и подвалы жилых домов. Чтобы пережить последствия непогоды, в городе предприняли ряд мер, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии города развернули оперативный штаб, где будут собирать и обрабатывать информацию. Также в администрации будут следить за гидрологической обстановкой в поселках Тукалевский, Августовский, Амурский и Партизанский-2. Также в городе определят места для пунктов временного размещения пострадавших. Специалисты проверят резервные источники питания, а в службах города - наличие и готовность техники, необходимой для откачки воды с автомобильных дорог.

Жителей города призывают сохранять бдительность во время непогоды. Помните, что в дождливую погоду риск возникновения дорожных аварий увеличивается в разы. Пожалуйста, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций – они могут рухнуть от дождя или ветра. Никогда не стойте под балконами.

Напоминаем, в случае необходимости нужно звонить по телефону «101» или «112». Звонки принимают в единой дежурно-диспетчерской службе Биробиджана но телефону 2-22-85.

ИСТОЧНИК KP.RU