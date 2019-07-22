Больше 100 хабаровчан собрались на «Зарядку с мэром»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-22T11:37:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске стартовал пилотный проект под названием «Зарядка с мэром». Название говорит само за себя – упражнения делали не только обычные горожане, но и глава городской администрации. Мероприятие такого формата проводят впервые по инициативе представителей спортивных федераций.

- На зарядку собрались в общей сложности более 100 человек. Сначала была разминка под руководством опытных тренеров, потом участники выполнили упражнения для суставов, растяжки мышц, а также кардио-гимнастику. Такие зарядки собираются проводить каждую субботу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Такие спортивные мероприятия будут проходить до октября. На их проведение из городской казны выделили 322 тысячи рублей. В эту сумму включили расходы на оплату работы ведущих, профессиональных тренеров-инструкторов, аренду звукового оборудования. Общегородская утренняя разминка, продолжительностью 40 минут будет проходить каждую субботу с девяти часов на площадке у нижнего пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU