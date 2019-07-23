СЕГОДНЯ 05:55 2019-07-23T06:48:27+03:00

Верующие в Хабаровске собрали деньги для пострадавших от наводнения из Иркутской области Фото: Хабаровская епархия

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Верующие в Хабаровске собрали деньги для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Пожертвования вносили прихожане два воскресенья подряд. Благотворительное мероприятие провели с благословения правящего архиерея - митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.

- Общими усилиями удалось собрать сумму порядка 370 тысяч рублей. Деньги вносили не только верующие, но и просто неравнодушные люди, которые не смогли остаться в стороне от чужой беды. Переводы еще продолжают поступать. Дальше собранные деньги перечислят в фонд помощи «иркутских подтопленцев», - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, что 25 июня 2019 года в Иркутской области большая вода настигла 107 населенных пунктов. Из-за стихии пострадали 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Среди пострадавших больше восьми тысяч детей. Также под водой оказались больше 11 тысяч приусадебных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU