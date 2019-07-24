2019-07-24T09:55:47+03:00
Происшествия

Хабаровчанин за несколько минут лишился стекла в машине и имущества

Позже пропажу нашли у ранее судимого горожанина
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин за несколько минут лишился стекла в машине и имуществаХабаровчанин за несколько минут лишился стекла в машине и имуществаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Хабаровска оставил машину всего на несколько минут без присмотра и лишился телефона. Авто он припарковал во дворе дома на улице Черепичной. В это время некто прогуливался рядом, увидел его машину, а потом решил действовать – разбил стекло и украл телефон, а также кошелек с деньгами. В общей сложности заявитель оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

- Оперативники взялись за расследование этого дела и вскоре выяснили, что к краже причастен 39-летнеий горожанин. Фигурант нигде не работал, а в его прошлом уже были судимости за грабежи и разбойные нападения. При обыске у него нашли пропавшее из машины имущество, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования фигурант будет находиться под стражей. Отметим, что за совершенный проступок задержанный может снова угодить за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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