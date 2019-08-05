У перевозчика в Хабаровском крае могут забрать пол-автопарка из-за налогов

СЕГОДНЯ 02:31 2019-08-05T03:29:04+03:00

Так руководству организации напомнили о долге перед государством в семь миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Перевозчика из Амурского района в прямом смысле прижали к ногтю из-за долгов по налогам. По предварительной информации, мужчина не доплатил государству более семи миллионов рублей. Стражи порядка напомнили предпринимателю о задолженности весьма грубо – пришли и арестовали пол-автопарка.

- Ранее в компанию направляли уведомления с напоминанием оплатить задолженность. Однако это не побудило должника к действию, тогда приставы решили действовать другими, более действенными методами. Для этого нужно было выяснить имущественное положение организации и узнать, на что можно наложить арест, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки под арест попали четыре автобуса, то есть половина имеющегося автопарка. Руководству организации дали только 10 дней, чтобы решить финансовый вопрос и погасить полностью задолженность. Если в компании и на этот раз не предпримут никаких действий, то арестованные машины выставят на продажу. Вырученные от реализации деньги направят в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU