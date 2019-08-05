2019-08-05T07:09:37+03:00
Общество

Часть городской улицы освободили от мусора на севере Хабаровского края

Отвечать за уборку захламленной территории обязали чиновников из Николаевска-на-Амуре
Александр ШТААЛЬ
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Часть городской улицы освободили от мусора на севере Хабаровского края ФОТО: Николаевская-на-Амуре природоохранная прокуратураЧасть городской улицы освободили от мусора на севере Хабаровского края ФОТО: Николаевская-на-Амуре природоохранная прокуратура
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Чиновникам на севере Хабаровского края устроили разбирательства из-за мусора. Незаконная свалка образовалась на улице Дальней в Николаевске-на-Амуре. При этом в местной администрации не обращали внимание на это неприятное обстоятельство ровно до тех пор, пока не вмешались правоохранители.

- Нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления. По результату начались судебные разбирательства. Основным требованием истцов было признать незаконным бездействие администрации Николаевского района по организации ликвидации свалки отходов. Также заявители требовали обязать нарушителей устранить свалку, - прокомментировали в пресс-службе Николаевской-на-Амуре природоохранной прокуратуры.

Местные чиновники все осознали и взялись за дело - они ликвидировали свалку. За это в отношении нарушителей прекратили производство по делу в связи с добровольным удовлетворением требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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