Хабаровский геймер блеснул умом, провернув махинацию с игровым сервисом

СЕГОДНЯ 05:15 2019-08-06T05:15:16+03:00

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Геймер из Хабаровска умудрился вляпаться в уголовное дело после онлайн-игры. Парень додумался запустить вредоносную программу, чтобы изменить исходные данные одного из игровых персонажей. Он смог повысить его характеристики, а потом еще и выгодно продать своего героя за игровую валюту другим геймерам.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, обвиняемый также блокировал доступ на сервер других игроков. Это расценивается, как незаконное вмешательство в процесс обмена информацией между игровым сервером и игроками. Также его действия квалифицировали как нарушение нормального функционирования программного обеспечения и стабильности работы игрового сервера.

В итоге в отношении парня началось расследование уголовного дела. На сегодняшний день материалы находятся в суде на рассмотрении, сам фигурант пока находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU