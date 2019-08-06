2019-08-06T10:29:14+03:00
Происшествия

В Хабаровске ищут 13-летнего Сергея

В последний раз мальчика видели в районе пятой площадки
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске ищут 13-летнего Сергея ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»В Хабаровске ищут 13-летнего Сергея ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
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В Хабаровске ищут 13-летнего Сергея Антоновича Рой. По информации, предоставленной ПСО «Амур-Поиск», в последний раз мальчика видели 5 июля в районе пятой площадки. Известно, что он был одет в черную футболку с рисунком из белых полос и в светло-коричневые джинсовые шорты. Также из одежды на нем были черные носки и черные кроссовки.

Из примет: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, зелено-голубые глаза, волосы русые, волнистые. Среди особых примет – на кончике носа есть родинка.

В последний раз мальчика видели в районе пятой площадки ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

В последний раз мальчика видели в районе пятой площадки ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

Сообщение о поисках подростка появилось в аккаунте поисково-спасательного отряда. Одна из подписчиц уже сообщила, что ее ребенок видел Сережу на Архангельской, 27. Он и еще какой-то парень ушли со двора в районе семи-восьми вечера на поляну за дом, потом в овраг. Информацию пока проверяют.

К жителям города обращаются с просьбой. Если вы знаете о месторасположении несовершеннолетнего или предполагаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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