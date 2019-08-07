СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-07T10:27:56+03:00

На лесных причалах в Хабаровском крае искусственно создали угрозу для древесины Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Ответственные лица всего лишь забыли убрать мусор и тем самым дали вредителям шанс жить и размножаться

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В Хабаровском крае нашли потенциально опасные участки для древесины. Они расположены на лесных причалах в Ванинском морском порту. Как выяснилось во время проверки, именно здесь скопилось довольно много коры и обрезков древесины, что способствует размножению вредителей. Последние, в свою очередь, вполне могут покуситься и на цельную экспортную древесину.

- На площадках проходила перевалка и временное хранение лесоматериалов перед отправкой на экспорт. Найденные недочеты расценили, как нарушение законодательства в области карантина растений. К ответственности призвали собственника участка, который не позаботился о своевременной уборке, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки начались административные разбирательства. В отношении юридического и должностного лиц вынесли постановления. Также выдали предписание об устранении нарушений и представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU