2019-08-13T04:01:12+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 августа 2019 года: до +27, без осадков

Немного дождливо будет только в Николаевске-на-Амуре
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 13 августа 2019 года: до +27, без осадковПогода в Хабаровске на 13 августа 2019 года: до +27, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Перед очередным ухудшением погоды нас ожидает краткосрочное улучшение метеообстановки. Охотоморский антициклон откроет небо и даст солнцу возможность прогреть воздух. Фокус будет уметь успех по всему региону.

В Биробиджане без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +26+28.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +25+27. Уровень Амура у краевого центра 549 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров, к 12-14 августа 550-600 сантиметров. Температура воды 20,6 градуса.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +26+28. Уровень Амура у города Юности 379 сантиметров.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +27+29.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24. Уровень Амура в устье реки 143 сантиметра.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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