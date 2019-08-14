2019-08-14T06:18:18+03:00
Происшествия

Сразу два пешехода покалечились на «зебре» от наезда авто в Хабаровске

Одну из пострадавших доставили в нейрохирургическое отделение
Александр ШТААЛЬ
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Сразу два пешехода покалечились на «зебре» от наезда авто в ХабаровскеСразу два пешехода покалечились на «зебре» от наезда авто в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске вчерашний день, 13 августа, закончился весьма плачевно для двух женщин. Горожанки спокойно переходили дорогу по нерегулируемой «зебре», как вдруг на них наехал автомобиль Toyota Prius.

Как сообщил информированный источник, иномарка двигалась по Владивостокскому шоссе в сторону улицы Автобусной. В районе дома №2 водитель вовремя не отреагировал на появление пешеходов на проезжей части и не затормозил перед пешеходным переходом. Итог - две женщины оказались в больнице.

У одной пострадавшей диагностировали закрытый внутрисуставной оскольчатый перелом локтевой и лучевой костей, закрытый перелом плюсневых костей стопы. Вторая травмировала кости таза, голени, плеча.

Известно, что на момент аварии водитель был трезв. В отношении него составили рапорт об обнаружении признаков преступления - нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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