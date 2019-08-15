Уровень Амура в Хабаровске 15 августа 2019: до опасного явления осталось 30 сантиметров
В Хабаровске на шесть часов утра 15 августа уровень воды находился на отметке 570 сантиметров. По прогнозам гидрологов, опасного явления не миновать. Малого того, река «перешагнет» отметку в 600 сантиметров и поднимется до 630-680 сантиметров. Такое развитие событий ожидают в период с 19 по 23 августа.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень паводка на реке Амур находится в селе Нижнеспасское Еврейской автономии. В крае на сегодняшний день выше отметки неблагоприятного явления вода поднялась также у села Троицкое на три сантиметра, у села Малмыж на пять сантиметров. У села Елабуга река превысила отметку опасного явления на 19 сантиметров.
Также отметим, что поймы реки Амур от Хабаровска до села Богородское, на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска и Амгунь подтоплены на глубину 0,1-2,9 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU