2019-08-15T03:23:36+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 15 августа 2019: до опасного явления осталось 30 сантиметров

Вода с 19 по 23 августа может подняться до 630-680 сантиметров
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 15 августа 2019: до опасного явления осталось 30 сантиметровУровень Амура в Хабаровске 15 августа 2019: до опасного явления осталось 30 сантиметровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске на шесть часов утра 15 августа уровень воды находился на отметке 570 сантиметров. По прогнозам гидрологов, опасного явления не миновать. Малого того, река «перешагнет» отметку в 600 сантиметров и поднимется до 630-680 сантиметров. Такое развитие событий ожидают в период с 19 по 23 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень паводка на реке Амур находится в селе Нижнеспасское Еврейской автономии. В крае на сегодняшний день выше отметки неблагоприятного явления вода поднялась также у села Троицкое на три сантиметра, у села Малмыж на пять сантиметров. У села Елабуга река превысила отметку опасного явления на 19 сантиметров.

Также отметим, что поймы реки Амур от Хабаровска до села Богородское, на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска и Амгунь подтоплены на глубину 0,1-2,9 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водовод к Красной речке под Хабаровском строят, невзирая на паводок
Родители в Хабаровском крае за детские кружки заплатят спецсертификатом
Поджигатель в Хабаровске замаскировал итог аварии, уничтожив машины
Скандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономии
Маневренную оборону отработали мотострелки в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 15 августа 2019 года: до +23, дождь
Это не футбол, это водное поло: «СКА-Хабаровск» уступил «Мордовии» в тяжелейших погодных условиях
Свежеукраденные швеллеры приехали прямо в руки автоинспекторов в Хабаровске
Пропавшего грибника в Хабаровском крае не могут найти люди, собаки и беспилотник
Из-за ошибки в закупке больница в Хабаровском крае осталась без медизделий
Странная визитерша просила воду и без спроса брала деньги у пенсионеров в Хабаровске
С речного вокзала в Хабаровске уберут дебаркадеры
Опорочила человека и упорно не хотела платить штраф должница из Хабаровского края
Пункт пропуска «Амурзет» с 14 августа возобновил работу в ЕАО
Ливни накроют Биробиджан с 15 по 17 августа
«Черные» торговцы в Хабаровском крае заплатили свободой за нелегальный алкоголь
В Хабаровске закрыли задвижки коллекторов в Индустриальном районе
Большая вода сильно навредила фермерам в Хабаровском крае
На президентские гранты претендуют 90 проектов из Хабаровского края
Игра на бирже для пожилой биробиджанки началась с уголовного дела
Студентам в Хабаровске не дают приложить руку к улучшению городской жизни
Большой Шантар в Хабаровском крае больше не будет «металлизированным»
Большая вода постепенно отступает в Еврейской автономии