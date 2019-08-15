Уровень Амура в Хабаровске 15 августа 2019: до опасного явления осталось 30 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:00 2019-08-15T03:23:36+03:00

Вода с 19 по 23 августа может подняться до 630-680 сантиметров

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В Хабаровске на шесть часов утра 15 августа уровень воды находился на отметке 570 сантиметров. По прогнозам гидрологов, опасного явления не миновать. Малого того, река «перешагнет» отметку в 600 сантиметров и поднимется до 630-680 сантиметров. Такое развитие событий ожидают в период с 19 по 23 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень паводка на реке Амур находится в селе Нижнеспасское Еврейской автономии. В крае на сегодняшний день выше отметки неблагоприятного явления вода поднялась также у села Троицкое на три сантиметра, у села Малмыж на пять сантиметров. У села Елабуга река превысила отметку опасного явления на 19 сантиметров.

Также отметим, что поймы реки Амур от Хабаровска до села Богородское, на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска и Амгунь подтоплены на глубину 0,1-2,9 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU