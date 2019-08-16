В Хабаровске подтоплены несколько улиц на Красной речке

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-16T11:13:23+03:00

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В Хабаровске в районе Красной речке вода «захватила» сразу несколько улиц. Так, значительно подтоплена улица Вилюйская, частично - улицы Алданская, Приемная и Прибрежная. С местными жителями уже встретились специалисты отделения срочного социального обслуживания. Они рассказали людям, что нужно делать в случае вынужденной эвакуации.

- Сотрудники накануне, 15 августа, прошли по территории подтопления и осмотрели 15 подворий. Свою работу они выполнили, несмотря на непрекращающийся дождь, - рассказали в КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения».

По итогу работы с местными жителями большинству собеседников на руки выдали памятки, где указаны необходимые телефоны и адреса пункта временного размещения. Также в «раздатке» указали условия нахождения в таких пунктах и рекомендации, как сберечь документы и имущество во время стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU