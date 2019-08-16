2019-08-16T10:50:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае набирают волонтеров для ликвидации последствий паводка

Уже сейчас в регионе формируют штабы добровольцев
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае набирают волонтеров для ликвидации последствий паводкаВ Хабаровском крае набирают волонтеров для ликвидации последствий паводкаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае идет набор добровольцев, чья помощь понадобится в ликвидации возможных последствий паводка. Уже сейчас в регионе формируют штабы, определяют руководителей добровольческих отрядов.

Напомним, сегодня, 16 августа в 13:00, уровень Амура находился на отметке в 578 сантиметров. Опасным явление будет считаться, когда вода доберется до отметки в 600 сантиметров. На сегодняшний день 250 человек выразили желание помочь в борьбе со стихией.

- В основном волонтеров будут привлекать для информирования населения и для помощи во время паводка в городах и поселениях. Ту же самую работу добровольцы делали во время наводнения в 2013 году, - прокомментировал Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике.

Желающих помочь просят направить свои данные, а именно фамилию, имя и отчество, а также номер телефона на электронную почту socvolunteer@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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