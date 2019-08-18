2019-08-18T06:20:02+03:00
Происшествия

В Амурске три человека сгорели в гаражном боксе

Устанавливаются причины возгорания
Петр САМСОНОВ
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В Амурске три человека сгорели в гаражном боксеВ Амурске три человека сгорели в гаражном боксеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Амурске произошел пожар в гаражном кооперативе, жертвами пожара стали три человека, сообщили в УМЧС по Хабаровскому краю.

Происшествие случилось в ночь на субботу на проспекте Мира. К моменту, когда приехали пожарные в гараже горели домашние вещи и мебель.

Пламя успело охватить площадь три квадратных метра. В помещении были обнаружены тела трех человек, сейчас устанавливаются их личности, — сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь ликвидировали в течение 20 минут. К этим работали привлекли 16 человек, они использовали 5 единиц техники.

В данный момент устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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