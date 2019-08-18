В Амурске три человека сгорели в гаражном боксе
Устанавливаются причины возгорания
В Амурске три человека сгорели в гаражном боксеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Амурске произошел пожар в гаражном кооперативе, жертвами пожара стали три человека, сообщили в УМЧС по Хабаровскому краю.
Происшествие случилось в ночь на субботу на проспекте Мира. К моменту, когда приехали пожарные в гараже горели домашние вещи и мебель.
Пламя успело охватить площадь три квадратных метра. В помещении были обнаружены тела трех человек, сейчас устанавливаются их личности, — сказано в сообщении.
Отмечается, что огонь ликвидировали в течение 20 минут. К этим работали привлекли 16 человек, они использовали 5 единиц техники.
В данный момент устанавливаются причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU