СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-18T06:20:02+03:00

В Амурске три человека сгорели в гаражном боксе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Амурске произошел пожар в гаражном кооперативе, жертвами пожара стали три человека, сообщили в УМЧС по Хабаровскому краю.

Происшествие случилось в ночь на субботу на проспекте Мира. К моменту, когда приехали пожарные в гараже горели домашние вещи и мебель.

Пламя успело охватить площадь три квадратных метра. В помещении были обнаружены тела трех человек, сейчас устанавливаются их личности, — сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь ликвидировали в течение 20 минут. К этим работали привлекли 16 человек, они использовали 5 единиц техники.

В данный момент устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU