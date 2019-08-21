Германия нацелилась на туризм в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:33 2019-08-21T02:33:13+03:00

Генеральный консул Федеративной Республики уже обсудил возможность работы в этом направлении с мэром краевой столицы

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В Новосибирске прошла встреча мера краевой столицы и Генерального консула Федеративной Республики Германия Петера Бломайера. Представители власти обсудили разные вопросы, например, сотрудничество в области защиты окружающей среды и развития бизнеса. Разговаривали участники встречи и о развитии туризма.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, Германия на сегодняшний день одна из 70 стан, с которыми взаимодействуют в Хабаровске. За границу из краевой столицы поставляют древесину и оптоволоконные кабели, из Германии привозят машины и оборудование. В целом внешнеторговый оборот с этой страной составляет 6,8 миллионов долларов.

В краевой столице также активно развивают отношения с Германией в области образования. В перспективе обе стороны планируют особое внимание уделить туризму. Во время встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении экономических и культурных связей.

ИСТОЧНИК KP.RU