Идея с «Лифта» поможет обустроить сквер на Красной Речке в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:06 2019-08-21T03:06:13+03:00

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В Хабаровске планируют реализовать еще одну идею, отмеченную на конкурсе «Лифт». Суть ее в обустройстве сквера, расположенного рядом с Домом офицеров Российской армии в микрорайоне «Красная Речка». Некогда это было популярное место отдыха местных жителей, однако со временем оно превратилось в неухоженную и заросшую травой территорию.

- Инициативу решили включить в список мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». Тогда под него выделят финансирование. В целом же в регионе собираются привести в порядок 131 общественную территорию, - уточнили в краевом министерстве ЖКХ.

Авторы проекта и представители министерства уже обсудили планы будущего ремонта с жителями микрорайона «Красная Речка». Горожане в свою очередь изложили на бумаге свое видение благоустройства – начертили планы, в которых отметили зоны со скамейками, дорожки для скандинавской ходьбы, уличные тренажеры и другие элементы отдыха. Потом все предложенные варианты объединят в одну концепцию, согласно которой и разработают дизайн-проект.

Отметим также, что порядок ремонта общественных территорий проводят с учетом результатов голосования. Чем больше инициатива получила откликов, тем быстрее ее реализуют. Список предложений опубликован на сайте городской администрации. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий длится до 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU