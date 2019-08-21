Видный московский режиссер отправится в колонии Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-21T06:17:31+03:00

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Московский режиссер-документалист приехал в Хабаровский край с целью прочитать авторские лекции. Василий Яцкин выступает перед сотрудниками правоохранительных органов, учителями, студентами и школьниками. Именитый руководитель московской киностудии, а по совместительству обладатель премии Министерства культуры РФ в номинации «Лучший патриотический проект года», дипломант фестивалей «Радонеж», «Золотой Витязь», «Покров», автор проекта-кинолектория «Под солнцем» не обошел стороной и коллектив Службы исполнения наказаний.

- В Хабаровск режиссер приехал по приглашению Хабаровской епархии РПЦ. Он поставил своей задачей принять самое активное участие в организации на местах духовно-просветительской работы с самыми разными слоями населения. К слову, со своим кинолекторием Василий Яцкин уже объехал большинство регионов России и Белоруссии, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Суть кинолектория сводится к демонстрации видеосюжетов, посвященных проблемам человечества. Речь идет об информационной войне, нравственном и духовном падении людей, намеренном искажении истории, внедрении в социум погибельного стереотипа поведения, влекущего за собой совершение преступлений на почве корысти, зависти и жадности. Цель этого проекта - помочь людям осознать, что без традиционного национального мышления невозможно сохранить культуру России.

На память о своем выступлении московский гость оставил набор дисков с фильмами из кинолектория. В планах Василия побывать в нескольких исправительных колониях.

ИСТОЧНИК KP.RU