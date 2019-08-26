Дорожники пытаются доделать дороги в промежутке между дождями

СЕГОДНЯ 03:10 2019-08-26T03:48:43+03:00

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Непогода оставила Биробиджан в покое, а дорожники снова принялись за работу. Им предстоит привести в порядок дороги на улицах Советская и Шолом-Алейхема, в планах приступить к объектам на улицах Парковая и Сунтарская. Работы выполняют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент подрядчик уже приступил к асфальтированию участка дороги по улице Советской. Сотрудники другой подрядной организации демонтируют бордюрный камень на улице Шолом-Алейхема.

Отметим также, что в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок парковую зону в микрорайоне «Биробиджан-2». На сегодняшний день подрядчик уже выставил бордюр, устанавливает тренажеры, ведет работы по обустройству сцены. Пока дорожники работают по графику без отставаний.

ИСТОЧНИК KP.RU