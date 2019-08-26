За технологии здоровья в Хабаровске выдадут гранты

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-26T03:35:57+03:00

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В Хабаровске стартовал грантовый конкурс на разработку и внедрение модульного проекта по продвижению технологий здорового образа жизни. Среди задач этого мероприятия координация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и помощь в реализации общественных инициатив.

Как отметили в городском управлении здравоохранения, максимально возможная сумма гранта на реализацию проекта составляет 450 тысяч рублей. Чтобы поучаствовать в грантовом конкурсе, нужно подать заявку в управление, расположенном по адресу: улица Нагишкина, 7, кабинет 110. Передать документы можно собственнолично или по почте. График работы специалистов: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Более подробная информация по телефону 40-90-65.

Заявки принимают с 26 августа по 13 сентября 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU