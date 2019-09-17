СЕГОДНЯ 05:25 2019-09-17T05:25:03+03:00

В Биробиджане ребенок травмировался на батуте, перевернувшемся от ветра Фото: Прокуратура ЕАО

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Безобидное развлечение – надувной батут, стало местом, где травмировался ребенок. Неприятное происшествие произошло в Биробиджане, в районе остановки «Обувная фабрика». По предварительной информации, батут перевернулся из-за сильного ветра. Как результат, ребенок упал и получил травмы.

- Происшествием заинтересовалась прокуратура. На сегодняшний день правоохранители проводят проверку на предмет соблюдения требований безопасности при эксплуатации детских надувных батутов. В итоге будут приняты меры прокурорского реагирования с целью устранения нарушений прав граждан, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Представители закона проверят все обстоятельства инцидента и по итогу проверки примут процессуальное решение. Отметим также, что в Биробиджане проводили проверку детских игровых аттракционов. Итог оказался пугающим - на большей части площадок батуты не закреплены.

ИСТОЧНИК KP.RU