День открытых дверей пройдет в Хабаровском отделении Центробанка

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-17T08:16:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Весьма закрытое учреждение распахнет двери для всех желающих: отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России объявляет 28 сентября 2019 года днем открытых дверей.

Посетителям откроется «тайная жизнь» банка: они узнают, что скрывает инкассаторский автомобиль, проверят подлинность купюр на специальном оборудовании, выяснят, больно ли сдавать биометрические данные.

Кроме того, гостей пригласят на фотовыставку «Магия театра», покажут им монеты из «театральной» серии, а самые умные и образованные смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах по финансовой грамотности. На память о посещении банка можно будет сделать тематические фото в стилизованном кабинете служащего Госбанка дореволюционного периода. Для самых маленьких посетителей организуют мастер-классы по изготовлению различных поделок.

Также хабаровское отделение Банка России приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию «История развития банковской деятельности на Дальнем Востоке». Чтобы попасть на нее, нужно заранее записаться: на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или по телефону в Хабаровске (4212) 39-99-99 в рабочее время.

День открытых дверей пройдет 28 сентября с 10:00 до 18:00 в здании по улице Муравьева-Амурского, 42.

ИСТОЧНИК KP.RU