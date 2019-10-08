Погода в Хабаровске на 8 октября 2019 года: днем до +12, дождь
В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.
В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.
В Бикине дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9, днем +11+13.
В Советской Гавани и Ванино вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +11+13.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.
В Чегдомыне дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +8+10.
В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +14+16.
В Охотске осадки. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.
ИСТОЧНИК KP.RU