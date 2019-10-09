В Биробиджане и Хабаровске ищут 15-летнюю Екатерину

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-09T07:45:45+03:00

Ушла из дома 5 октября, до сих пор о ее местонахождении ничесго не известно

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В двух городах - Хабаровске и Биробиджане - ищут 15-летнюю Екатерину Босак. Предварительно известно, что несовершеннолетняя ушла из дома в субботу вечером, 5 октября. До сих пор о местонахождении девушки ничего не известно. Об этом сообщили в ПСО «Лига-Спас».

Среди примет подростка – рост 175 сантиметров, серо- голубые глаза, среднего телосложения. Из одежды на пропавшей были черная кофта с белыми лампасами, голубой жилет, джинсы синего цвета, обута девушка была в черные кроссовки. Предположительно несовершеннолетняя может находиться в Хабаровске.

Несовершеннолетняя ушла из дома в субботу вечером, 5 октября ФОТО: ПСО «Лига-Спас»

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Екатерины, убедительно просят сообщить об этом по телефонам 8-914-167-37-77, 8-924-740-33-38, 8-914-811-85-20 или по номеру экстренной службы 112. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды, помогите найти подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU